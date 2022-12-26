Экономист рассказал о тайных действиях США ради скупки золота

Соединенные Штаты искусственно создали инфляцию для скупки золота с помощью выпуска ничем не обеспеченных бумажных денег, отметил историк-экономист Андрей Быков в беседе с «Праймом».

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По его словам, в перспективе Америка может с помощью такого ценного актива менять мировые цены на все.

«Сегодня США готовятся вернуться к использованию золотых монет: в их роли выступят цифровые «золотые монеты «Центробанка», — уверен Быков.

Если Вашингтон станет монополистом золота, он сможет управлять всеми деньгами мира, что непредсказуемо скажется на ценах.