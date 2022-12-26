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1 час назад

Экономист Быков рассказал, зачем США придумали инфляцию

runews24.ru

Соединенные Штаты искусственно создали инфляцию для скупки золота с помощью выпуска ничем не обеспеченных бумажных денег, отметил историк-экономист Андрей Быков в беседе с «Праймом».

Экономист рассказал о тайных действиях США ради скупки золота
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в перспективе Америка может с помощью такого ценного актива менять мировые цены на все.

«Сегодня США готовятся вернуться к использованию золотых монет: в их роли выступят цифровые «золотые монеты «Центробанка», — уверен Быков.

Если Вашингтон станет монополистом золота, он сможет управлять всеми деньгами мира, что непредсказуемо скажется на ценах.

Экономист предположил, что деньги должны иметь собственную стоимость, к примеру, быть обеспеченными сырьем или товарами. В противном случае они являются инструментом ограбления граждан с помощью инфляции, добавил Быков.

Экономика,Андрей Быков,Банк России,
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