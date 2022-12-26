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1 час назад

В США раскрыли последствия санкций против России для доллара

Lenta.ru

Профессор политологии Атлантического университета во Флориде Роберт Рабил рассказал, каким образом отразился конфликт на Украине на курсе доллара Об этом он написал в статье для французского портала Brunobertez.

В США раскрыли последствия санкций против России для доллара
Фото: ТАССТАСС

Рабил заявил, что сейчас доллар служит ключевой валютой и большинство расчетов проводят в нем. Однако с 2000 года многие страны стараются ограничить использование этой валюты. Тенденция ослабления доллара в последнее время «набирает обороты», поскольку многие страны-участницы НАТО ввели санкции против России из-за кризиса на Украине.

Эксперт из США напомнил, что в июне этого года на 14-м саммите страны БРИКС обсуждали создание новой международной резервной валюты, а в марте соглашения по этому вопросу достигли в ЕАЭС. Рабил раскрыл последствия антироссийских ограничений для доллара и отметил снижение его роли в торговых операциях.

«Россия уже сделала китайский юань своей де-факто резервной валютой, а Иран начал использовать риал и российские рубли в торговых обменах с Москвой», — отметил он.

Профессор добавил, что ситуация на Украине показала «многие проблемы меняющегося мира». По его мнению, ответственность за формирование «нового порядка» несет Китай, арабские государства и другие.

Ранее россиянам назвали предел падения доллара. Экономист Михаил Беляев допустил его ослабление до 61 рубля.

Экономика,Михаил Беляев,БРИКС,НАТО,ЕАЭС,
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