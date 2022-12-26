Новак рассказал о росте поставок российского СПГ в Европу

«Даже сейчас этот рынок не закрыт. Например, в этом году мы смогли значительно нарастить поставки СПГ в Европу, за 11 месяцев 2022 года они выросли до 19,4 миллиарда кубометров, по итогам года ожидается 21 миллиард кубометров», — отметил он.