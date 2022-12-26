Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Новак анонсировал уменьшение скидки на российскую нефть после стабилизации логистики

RT на русском

Скидка на российскую нефть увеличилась из-за удлинения экспортных маршрутов, но она снизится в ближайшие четыре месяца после стабилизации логистики, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Новак анонсировал уменьшение скидки на российскую нефть
Фото: ТАССТАСС

«Наш продукт востребован на международном рынке. Конечно, удлиняются маршруты, поэтому дисконт и стал выше, чем месяц назад», — сказал он в интервью ТАСС.

Однако, по мнению Новака, диспаритет между ценами на российскую нефть и на продукцию Brent сгладится после стабилизации новых логистических цепочек через несколько месяцев.

«В прошлый раз на стабилизацию новых логистических цепочек потребовалось около четырёх месяцев, в этот раз будет примерно столько же», — добавил он.

Также Новак заявил, что Россия намерена к 2025 году нарастить экспорт нефти до 260 млн т.

Экономика,Александр Новак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители