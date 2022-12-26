Новак анонсировал уменьшение скидки на российскую нефть

Скидка на российскую нефть увеличилась из-за удлинения экспортных маршрутов, но она снизится в ближайшие четыре месяца после стабилизации логистики, заявил вице-премьер России Александр Новак.

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«Наш продукт востребован на международном рынке. Конечно, удлиняются маршруты, поэтому дисконт и стал выше, чем месяц назад», — сказал он в интервью ТАСС.

Однако, по мнению Новака, диспаритет между ценами на российскую нефть и на продукцию Brent сгладится после стабилизации новых логистических цепочек через несколько месяцев.

«В прошлый раз на стабилизацию новых логистических цепочек потребовалось около четырёх месяцев, в этот раз будет примерно столько же», — добавил он.