ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки

Глава центрального банка Нидерландов и член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Клаас Кнот спрогнозировал дальнейшее увеличение ключевых ставок в 2023 году. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times .

Экономист считает, что до июля 2023 года состоится еще пять заседаний Совета управляющих, на каждом из которых будет приниматься решение о повышении ставок на 0,5%. Он полагает, что "главным вызовом" для ЕЦБ в 2023 году станет решение о том, на каком уровне остановить рост.