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36 минут назад

ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки

ТАСС

Глава центрального банка Нидерландов и член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Клаас Кнот спрогнозировал дальнейшее увеличение ключевых ставок в 2023 году. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times.

ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Экономист считает, что до июля 2023 года состоится еще пять заседаний Совета управляющих, на каждом из которых будет приниматься решение о повышении ставок на 0,5%. Он полагает, что "главным вызовом" для ЕЦБ в 2023 году станет решение о том, на каком уровне остановить рост.

"Существует риск того, что мы прилагаем недостаточно усилий", - заявил Кнот в интервью британскому изданию.

Инфляция в еврозоне в период с января по октябрь достигла 10,6%, превысив в пять раз целевой показатель в 2%. Повышение процентных ставок направлено на сдерживание роста цен.

Экономика,ЕЦБ,
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