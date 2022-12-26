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1 час назад

Российский уголь стал хуже продаваться

Lenta.ru

По итогам 2022 года экспорт российского угля снизится на 8,4 процента, а потребление внутри России вырастет на 6,8 процента. Об этом в интервью ТАСС рассказал вице-премьер Александр Новак.

Российский уголь стал хуже продаваться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причину такой тенденции чиновник не указал, но до этого сообщалось, что ухудшение продаж связано с европейским эмбарго, вступившим в силу в середине августа, и сложностью поставок в порты из-за перегруженных железных дорог.

По словам Новака, добыча угля ожидается на уровне прошлого года. Ранее вице-премьер говорил, что в первом полугодии экспорт угля падал на 8,6 процента, а добыча снижалась на 0,9 процента.

По данным Росстата, с января по сентябрь добыча угля в России упала на 4,2 процента. Аналитический центр «ИнфоТЭК» объяснял ситуацию проблемами с пропускной мощностью Восточного полигона и называл их расширение основным условием сохранения экспорта топлива.

В октябре первый вице-премьер Андрей Белоусов указывал, что угольные компании России поставляют уголь на экспорт с дисконтом в 50-60 процентов из-за санкций и других ограничений.

Экономика,Александр Новак,Андрей Белоусов,Росстат,
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