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50 минут назад

Глава комитета Госдумы по финрынку Аксаков заявил о грядущей перестройке экономики

RT на русском

К 2024—2025 годам Россию ждёт структурная перестройка экономики, заявил в эксклюзивном интервью RT председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Аксаков: Россию ждет структурная перестройка экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы должны заложить фундамент для серьёзных перемен, и, думаю, уже к 2024—2025 годам вся инфраструктура будет переориентирована прежде всего на Китай, Индию, Вьетнам, то есть на бурно развивающиеся экономики с огромным населением и крупными рынками», — сказал он.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2022 года российско-китайский товарооборот вырос почти на треть и впервые в истории превысил $172 млрд.

Как рассказала RT руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, Россия значительно увеличила поставки энергоресурсов Китаю в рамках переориентации экспорта на Восток.

Экономика,Ольга Беленькая,Анатолий Аксаков,Госдума,
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