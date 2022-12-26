Аксаков: Россию ждет структурная перестройка экономики

К 2024—2025 годам Россию ждёт структурная перестройка экономики, заявил в эксклюзивном интервью RT председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Мы должны заложить фундамент для серьёзных перемен, и, думаю, уже к 2024—2025 годам вся инфраструктура будет переориентирована прежде всего на Китай, Индию, Вьетнам, то есть на бурно развивающиеся экономики с огромным населением и крупными рынками», — сказал он.
Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2022 года российско-китайский товарооборот вырос почти на треть и впервые в истории превысил $172 млрд.
Как рассказала RT руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, Россия значительно увеличила поставки энергоресурсов Китаю в рамках переориентации экспорта на Восток.