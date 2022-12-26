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50 минут назад

Европейские запасы газа стали расти рекордными темпами

Lenta.ru

Европейские запасы газа стали расти рекордными темпами — закачка топлива в подземные хранилища (ПХГ) ЕС в два раза превысила отбор из них к 24 декабря, достигнув рекордного уровня для этого периода времени, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Европейские запасы газа стали расти рекордными темпами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

23 декабря отбор газа из европейских ПХГ составил 169 миллионов кубометров, а закачка — 158 миллионов кубометров. 24 декабря отбор резко снизился до 91 миллиона кубометров, а закачка подскочила до 206 миллионов кубометров. С начала отопительного сезона 14 ноября европейские страны отобрали из хранилищ 15,21 миллиарда кубометров газа.

Хотя в ЕС суммарный отбор газа из ПХГ оказался на 35 процентов выше среднего значения за предыдущие пять лет, уровень запасов остается высоким — хранилища заполнены на 82,98 процента и содержат 89,82 миллиарда кубометров газа. К 24 декабря число государств, чей отбор из ПХГ превышает закачку, существенно сократилось.

Такая ситуация сложилась благодаря теплой погоде — температуры выше климатической нормы заметно снизили потребление газа в регионе и обрушили цены на него. Текущая неделя, начавшаяся 26 декабря, обещает быть не менее теплой. Кроме того, из-за ветряной погоды ЕС уже неделю вырабатывает пятую часть электроэнергии за счет ветрогенерации.

Цены на газ в Европе упали, так как регион стал закупать меньше сжиженного природного газа (СПГ) — поступления с терминалов в газотранспортную систему снизились до минимума с начала ноября. В среднем в декабре газ продавался по 1360 долларов за тысячу кубометров, а 23 декабря стоимость январского фьючерса на газ на хабе TTF и вовсе опускалась ниже 900 долларов впервые с июня.

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