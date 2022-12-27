Минфин заявил о превышении расходов бюджета ₽30 трлн

Расходы бюджета в 2022 годы выросли до более 30 трлн рублей с 29 трлн рублей, а дефицит - до 2% ВВП с 0,9% ВВП, планировавшихся ранее, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
"Расходы были (запланированы - прим. ТАСС) 29 трлн рублей, дефицит 0,9% ВВП. Сейчас ожидаем, что будут около 30 трлн рублей с лишним", - сказал Силуанов.
"После начала спецоперации изменились макроэкономические условия, выросла инфляция, летом были приняты меры поддержки детей, семей с детьми и так далее, это потребовало немаленький объем ресурсов", - пояснил министр.
Силуанов подтвердил планы по постепенному сокращению дефицита бюджета с 2% ВВП в 2022 и 2023 годах. Согласно закону о федеральном бюджете на 2023-2025 годы, дефицит, предварительно, в 2023 году составит 2% ВВП (или около 3 трлн рублей). При этом ожидается, что дефицит будет постепенно сокращаться до 0,7% в 2025 году. По словам Силуанова, Минфин перенесет на текущий год часть расходов следующего.
"У нас есть планы по бюджетной политике на предстоящие три года и мы идем с 2-процентного дефицита бюджета до 0,7% ВВП. Мы хотим соблюсти этот тренд, уложиться в него, несмотря на все дополнительные расходы, которые возникли в текущем году, в том числе и за счет социальных расходов. Мы видим возможность текущего года ряд расходов следующего года провести. Поэтому, чтобы ослабить давление на следующий год и иметь возможность задействовать возможности текущего года, мы в текущем году приняли решение о предельном размере дефицита бюджета 2% ВВП, в следующем году 2% ВВП, а потом уже тренд на снижение", - сказал Силуанов.
"Поэтому использование дополнительных расходов в 2022 году, которые во многом облегчают 2023 год, также явилось основанием того, что мы увеличили бюджетные траты, дефицит с 0,9% до 2% ВВП", - отметил министр.
"Целый ряд расходов возник уже в ходе бюджетного процесса, когда бюджет находился в парламенте, поэтому мы не могли учесть все траты следующего года в бюджете, и чтобы нам не рушить бюджетный процесс, мы приняли решение, что эти допрасходы профинансировать в этом году. Этот год позволяет нам это сделать. И мы, действительно, часть этих расходов 2023 и последующих годов перенесли на 2022 год", - сказал Силуанов.
"Средства ФНБ в этом году пойдут на компенсацию фондам выпадающих страховых взносов, а в следующем году эти отсрочки, когда будут возвращаться, пополнят средства ФНБ", - заключил глава Минфина.