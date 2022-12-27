Минфин заявил о превышении расходов бюджета ₽30 трлн

"У нас есть планы по бюджетной политике на предстоящие три года и мы идем с 2-процентного дефицита бюджета до 0,7% ВВП. Мы хотим соблюсти этот тренд, уложиться в него, несмотря на все дополнительные расходы, которые возникли в текущем году, в том числе и за счет социальных расходов. Мы видим возможность текущего года ряд расходов следующего года провести. Поэтому, чтобы ослабить давление на следующий год и иметь возможность задействовать возможности текущего года, мы в текущем году приняли решение о предельном размере дефицита бюджета 2% ВВП, в следующем году 2% ВВП, а потом уже тренд на снижение", - сказал Силуанов.