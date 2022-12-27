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27 декабря

Минсельхоз заявил о стабильности рынка сахара в РФ

Москва24иещё 5

Рынок сахара в России стабилен и не требует дополнительного регулирования в виде установления потолка цен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз России.

Минсельхоз заявил о стабильности рынка сахара
Фото: ТАССТАСС

"В настоящее время внутренний рынок сахара стабилен и не требует дополнительного регулирования в виде установления потолка цен на этот продукт", – говорится в сообщении.

В заявлении министерства также указывается, что при необходимости Минсельхоз готов рассмотреть варианты регулирования на российском рынке продовольствия, в том числе, по опыту ценовых соглашений 2020–2021 годов.

Ранее в СМИ появилась информация о введении возможного обязательства для производителей установить оптовую цену на сахар. В материале издания отмечалось, что в период с 19 по 25 декабря в РФ выросла стоимость продукта. Участники рынка посчитали главной главной причиной повышения цен падение курса рубля к иностранным валютам.

До этого Владимир Путин заявил, что РФ обеспечивает продовольственную безопасность по большинству пунктов. В стране есть достаточное количества зерна, сахара, растительного масла и рыбной продукции.

Экономика,Владимир Путин,Минсельхоз России,
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