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27 декабря

Белоусов вспомнил самый опасный для экономики России месяц

Лера Букина

Беспрерывная работа Минтранса, Минпромторга и Банка России привела к тому, что управляемость российской экономики сохранилась. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

Белоусов вспомнил самый опасный для экономики России месяц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что именно ее потери опасался больше всего. По словам Белоусова, экономика страны могла «пойти вразнос» в марте. В тот период, как указал он, проблемы были связаны с торговлей и ажиотажным спросом – граждане снимали денежные средства со своих счетов, в частности, иностранную валюту. Первый вице-премьер также напомнил о том, что в самый пик санкционной кампании Запада наблюдались логистические сложности.

«Честно скажу, в марте был момент, когда мне казалось, что мы в этом направлении движемся», - признался Белоусов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о наличии у российской экономики запаса прочности и большого потенциала для роста. Матвиенко также подчеркнула, что основания для панических настроений в экономике РФ отсутствуют. Она отметила, что экономика страны не лишилась управляемости после введения Западом санкций.

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