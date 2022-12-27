Белоусов вспомнил самый опасный для экономики России месяц

Беспрерывная работа Минтранса , Минпромторга и Банка России привела к тому, что управляемость российской экономики сохранилась. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что именно ее потери опасался больше всего. По словам Белоусова, экономика страны могла «пойти вразнос» в марте. В тот период, как указал он, проблемы были связаны с торговлей и ажиотажным спросом – граждане снимали денежные средства со своих счетов, в частности, иностранную валюту. Первый вице-премьер также напомнил о том, что в самый пик санкционной кампании Запада наблюдались логистические сложности.