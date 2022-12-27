Правительство проверит расходы на спецоперацию

Мишустин уточнил, что в первую очередь запланированы проверки расходов на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов.

Он также напомнил о других принятых экономических мерах в связи со спецоперацией. В частности, российские регионы получили право закупать и передавать армии товары двойного назначения (беспилотники, походное снаряжение, лекарства, и другие), а государственные ведомства и юрлица могут приобретать для обеспечения военных продукцию у единственных поставщиков.