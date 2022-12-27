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27 декабря

Цена нефти Brent поднялась до 86 долларов за баррель

Елена Прошина

Согласно данным торгов, стоимость фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE кратковременно поднялась до 86 долларов за баррель впервые с 5 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Цена нефти Brent поднялась до 86 долларов за баррель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным биржи, на 19:30 по Московскому времени стоимость нефти поднялась на 1,78%, до 86 долларов за баррель. К 19:55 рост замедлился, и цена находилась на уровне 85,97 долларов за баррель. Параллельно с этим фьючерс на нефть марки WTI также вырос до 80,95 долларов за баррель.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в ответ на введение Западом потолка цен на нефть из РФ. Согласно тексту указа, спецмеры вводятся «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», а также в целях «защиты нацинтересов России».

Экономика,Цена на нефть,Владимир Путин,
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