Цена нефти Brent поднялась до 86 долларов за баррель

Согласно данным торгов, стоимость фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE кратковременно поднялась до 86 долларов за баррель впервые с 5 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно данным биржи, на 19:30 по Московскому времени стоимость нефти поднялась на 1,78%, до 86 долларов за баррель. К 19:55 рост замедлился, и цена находилась на уровне 85,97 долларов за баррель. Параллельно с этим фьючерс на нефть марки WTI также вырос до 80,95 долларов за баррель.