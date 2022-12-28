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27 декабря

Немецкого журналиста огорчила устойчивость российской экономики

Елена Прошина

Российская экономика выдерживает санкции со стороны западных стран лучше, чем ожидалось, сообщил в статье для немецкой газеты Die Welt журналист Эдуард Штайнер.

Немецкого журналиста огорчила устойчивость российской экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как могло случиться, что российская экономика через десять месяцев после начала войны чувствует себя на удивление хорошо, хотя ожидания всех сторон были совершенно разными?», - задался он вопросом.

«При этом в статье говорится, что основная причина устойчивости заключается в явлении, о котором не знают даже сами россияне, не говоря уже о Западе: российскую экономику спасли две социальные группы, которые не являются поджигателями войны и в большинстве своем склонны отвергать конфронтационную внешнюю политику президента РФ Владимира Путина», — пишет издание.

При этом даже Международный валютный фонд прогнозирует спад российского ВВП на «жалкие» 3,4 процента, указывает Штайнер. Журналист пишет, что по традиции в конце года русские «еще раз пускаются во все тяжкие и идут на любые расходы», так как любят традиционные праздники, которые начинаются 31 декабря.

«Поэтому не стоит удивляться, что и в этом году резервирование столов идет полным ходом», — пишет Штайнер. Он признал, что это не вяжется с представлением о стране, которая находится в экономическом кризисе.

Журналист подчеркивает, что Россия переживала «и худшие времена», напомнив о кризисе 2008-2009 годов, когда ВВП РФ упал на 7,8 процента. Также он напомнил дефолт 1998 года, который «почти у всех выбил почву из-под ног».

Экономика,Экономика России,Валютные войны,Владимир Путин,Международный валютный фонд,
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