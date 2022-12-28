Немецкого журналиста огорчила устойчивость российской экономики

Российская экономика выдерживает санкции со стороны западных стран лучше, чем ожидалось, сообщил в статье для немецкой газеты Die Welt журналист Эдуард Штайнер.
«Как могло случиться, что российская экономика через десять месяцев после начала войны чувствует себя на удивление хорошо, хотя ожидания всех сторон были совершенно разными?», - задался он вопросом.
«При этом в статье говорится, что основная причина устойчивости заключается в явлении, о котором не знают даже сами россияне, не говоря уже о Западе: российскую экономику спасли две социальные группы, которые не являются поджигателями войны и в большинстве своем склонны отвергать конфронтационную внешнюю политику президента РФ Владимира Путина», — пишет издание.
При этом даже Международный валютный фонд прогнозирует спад российского ВВП на «жалкие» 3,4 процента, указывает Штайнер. Журналист пишет, что по традиции в конце года русские «еще раз пускаются во все тяжкие и идут на любые расходы», так как любят традиционные праздники, которые начинаются 31 декабря.
«Поэтому не стоит удивляться, что и в этом году резервирование столов идет полным ходом», — пишет Штайнер. Он признал, что это не вяжется с представлением о стране, которая находится в экономическом кризисе.
Журналист подчеркивает, что Россия переживала «и худшие времена», напомнив о кризисе 2008-2009 годов, когда ВВП РФ упал на 7,8 процента. Также он напомнил дефолт 1998 года, который «почти у всех выбил почву из-под ног».