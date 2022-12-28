Россия может отказаться от создания совместного с Китаем самолета

Новые обстоятельства заставляют Россию задуматься о сокращении своего участия в совместном с Китаем проекте создания дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета CR-929. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

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По сути, объяснил он, Россия может отказаться от самой идеи партнерства, чтобы остаться в статусе только поставщика агрегатов и компонентов. Соответствующие переговоры готовятся в первом квартале 2023 года.

Причиной такого желания стали санкции западных стран, которые могут заблокировать поставки CR929 в Россию. Китайская сторона включила в проект заявки на участие от различных производителей компонентов из разных стран, а такой формат с учетом всех рисков для Москвы больше неприемлем, объяснил чиновник.

В июне этого года о готовности России выйти из проекта говорил Юрий Борисов, на тот момент вице-премьер. Он объяснял, что Москву не устраивает направление, в котором в настоящее время движется проект, поскольку Китай все меньше и меньше заинтересован в услугах российских инженеров и сокращает их участие.