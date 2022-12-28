Япония получит первую с мая партию нефти из России

Япония в скором времени получит первую более чем за полгода партию нефти из России. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на данные о передвижении судов.

Фото: sakhalinenergy.ru sakhalinenergy.ru

Оно проанализировало упомянутую информацию и выяснило, что танкер "Залив Байкал", загруженный в среду нефтью на объекте "Сахалин-2" на Дальнем Востоке РФ, уже направляется в Японию. Соседняя страна не получала российскую нефть с мая, напоминает агентство.