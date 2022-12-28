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28 декабря

Bloomberg: Япония получит первую с мая партию нефти из России

ТАСС

Япония в скором времени получит первую более чем за полгода партию нефти из России. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на данные о передвижении судов.

Япония получит первую с мая партию нефти из России
Фото: sakhalinenergy.rusakhalinenergy.ru

Оно проанализировало упомянутую информацию и выяснило, что танкер "Залив Байкал", загруженный в среду нефтью на объекте "Сахалин-2" на Дальнем Востоке РФ, уже направляется в Японию. Соседняя страна не получала российскую нефть с мая, напоминает агентство.

На проект "Сахалин-2" приходится почти 9% потребления Японией сжиженного природного газа (СПГ). Этот объем практически целиком идет на выработку электроэнергии, обеспечивая 3% ее генерации в стране. Японское правительство неоднократно заявляло о крайней заинтересованности в поставках СПГ и нефти с "Сахалина-2". Они временно выведены с согласия США и Евросоюза из-под действия решений, связанных с ценовым потолком на импорт нефти из России.

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