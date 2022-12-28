Европа нашла замену российской и украинской стали

Страны Евросоюза (ЕС) нашли замену стали из России и Украины: ключевыми поставщиками теперь стали Тайвань и Южная Корея. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской ассоциации стали Eurofer.

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Турция, Индия и Китай также значатся в списке основных поставщиков. В общей сложности на пять стран приходится 51 процент всего экспорта стали в ЕС. По данным ассоциации, импорт готовой стали из России и Украины в Евросоюз за восемь месяцев 2022 года упал на 59 и 79 процентов соответственно.

Согласно подсчетам агентства Argus, осенью Россия стала одним из крупнейших поставщиков стали на индийский рынок, хотя до санкций и европейского эмбарго экспорт был минимальным. По мнению аналитиков, экспорт растет на фоне ослабления рубля и увеличения мировых цен.