В ФРГ ожидают сохранения высоких цен на газ для потребителей

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек полагает, что цены на газ для потребителей в течение следующего года по-прежнему будут находиться на высоком уровне и снизятся лишь в конце 2023 года.

"На протяжении всего года нам все равно придется терпеть более высокие цены", - сказал Хабек в среду агентству DPA.

При этом он выразил надежду на то, что к концу 2023 года цены будут ниже, хотя и не на уровне 2021 года. Вместе с тем глава Минэкономики ФРГ подчеркнул, что в следующем году инфраструктура с плавучими терминалами для приема сжиженного природного газа, вероятно, будет расширена до такой степени, что Германия сможет получать достаточные объемы газа, которые компенсируют недопоставки из России. Что касается цен, то при таком развитии событий, по мнению Хабека, они снова будут регулироваться самостоятельно.

В конце ноября правительство ФРГ утвердило меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление. Как ожидается, механизм регулирования начнет действовать с 1 марта. Будут ограничены цены для частных домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса, потребление которых составляет меньше 1,5 ГВт·ч в год. Стоимость газа для них будет установлена на уровне до 12 центов за 1 кВт ч, на электроэнергию - до 40 центов за 1 кВт ч. Для централизованного теплоснабжения цена будет ограничена до 9,5 цента за 1 кВт ч.