Минфин: Россия продолжит продавать нефть по рыночным ценам

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия продолжит продавать свою нефть по рыночным ценам, несмотря на установление потолка цен на этот энергоресурс, передает ТАСС.
«Цены будут определяться на основании рыночных принципов, а не на основании каких-то потолков, ограничений, что не может работать в рамках рыночного ценообразования», — подчеркнул глава Минфина РФ.
При этом он добавил, что Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире, это продолжится.
5 декабря вступило в силу эмбарго на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия. С этого дня ЕС официально перестал импортировать российскую нефть морским путем. Также страны G7 и Австралия отказались перевозить и страховать российскую нефть по цене выше $60 за баррель.
27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на установление потолка цен на российскую нефть. Из указа следует, что поставки нефти и нефтепродуктов из России в страны, которые прописывают в контракте потолок цен, запрещены.