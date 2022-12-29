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3 часа назад

Минфин: Россия продолжит продавать нефть по рыночным ценам, несмотря на потолок цен

Газета.Ruиещё 8

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия продолжит продавать свою нефть по рыночным ценам, несмотря на установление потолка цен на этот энергоресурс, передает ТАСС.

Минфин: Россия продолжит продавать нефть по рыночным ценам
Фото: ТАССТАСС

«Цены будут определяться на основании рыночных принципов, а не на основании каких-то потолков, ограничений, что не может работать в рамках рыночного ценообразования», — подчеркнул глава Минфина РФ.

При этом он добавил, что Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире, это продолжится.

5 декабря вступило в силу эмбарго на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия. С этого дня ЕС официально перестал импортировать российскую нефть морским путем. Также страны G7 и Австралия отказались перевозить и страховать российскую нефть по цене выше $60 за баррель.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на установление потолка цен на российскую нефть. Из указа следует, что поставки нефти и нефтепродуктов из России в страны, которые прописывают в контракте потолок цен, запрещены.

Экономика,Антон Силуанов,Владимир Путин,Минфин России,ЕС,
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