Мишустин: негативные прогнозы об экономике РФ не сбылись

Негативные прогнозы западных аналитиков об экономической ситуации в России не сбылись, так, ВВП страны в текущем году, несмотря на все санкции, снизился всего на 2%. Об этом заявил в среду на заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин.