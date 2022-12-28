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23 часа назад

Мишустин заявил, что негативные прогнозы о ситуации в российской экономике не сбылись

ТАССиещё 2

Негативные прогнозы западных аналитиков об экономической ситуации в России не сбылись, так, ВВП страны в текущем году, несмотря на все санкции, снизился всего на 2%. Об этом заявил в среду на заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин: негативные прогнозы об экономике РФ не сбылись
Фото: ТАССТАСС

"Негативные прогнозы (об экономике России - прим. ТАСС) многих экспертов, западных аналитиков не сбылись", - сказал глава кабмина, добавив, что, по данным Минэкономразвития, за 11 месяцев 2022 года "снижение ВВП составило всего около 2% к аналогичному периоду прошлого года".

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