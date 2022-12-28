Мишустин: негативные прогнозы об экономике РФ не сбылись

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что негативные прогнозы западных экспертов об экономике РФ не сбылись: за 11 месяцев 2022 года падение ВВП страны составило немногим больше двух процентов. Об этом сообщает «Прайм».

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Мишустин рассказал, что по сравнению с 11 месяцами 2021-го некоторые сферы экономики продемонстрировали положительные показатели.

В частности, рост показали сферы строительства, сельского хозяйства, производства транспорта и электрооборудования.

Также Мишустин заявил о восстановлении кредитования юрлиц и физлиц.

«Это существенный фактор для поддержки развития нашей экономики», - подчеркнул он.

Также премьер назвал стабильной ситуацию на рынке труда. По подсчетам правительства, в ноябре безработица достигла исторического минимума в 3,7 процента.

В Центробанке ранее сообщили, что в 2022 году ВВП России упадет меньше, чем ожидалось (на 3 - 3,5 процента вместо четырех - шести процентов), но темпы его восстановления в 2023 - 2025 годах также будут более медленными.