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23 часа назад

«Прогнозы Запада не сбылись»: Мишустин об экономике РФ

Мария Иванова

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что негативные прогнозы западных экспертов об экономике РФ не сбылись: за 11 месяцев 2022 года падение ВВП страны составило немногим больше двух процентов. Об этом сообщает «Прайм».

Мишустин: негативные прогнозы об экономике РФ не сбылись
Фото: ТАССТАСС

Мишустин рассказал, что по сравнению с 11 месяцами 2021-го некоторые сферы экономики продемонстрировали положительные показатели.

В частности, рост показали сферы строительства, сельского хозяйства, производства транспорта и электрооборудования.

Также Мишустин заявил о восстановлении кредитования юрлиц и физлиц.

«Это существенный фактор для поддержки развития нашей экономики», - подчеркнул он.

Также премьер назвал стабильной ситуацию на рынке труда. По подсчетам правительства, в ноябре безработица достигла исторического минимума в 3,7 процента.

В Центробанке ранее сообщили, что в 2022 году ВВП России упадет меньше, чем ожидалось (на 3 - 3,5 процента вместо четырех - шести процентов), но темпы его восстановления в 2023 - 2025 годах также будут более медленными.

В ЦБ считают, что по итогам 2022 года цены вырастут на 12–13 процентов, а в 2023-м инфляция составит пять - семь процентов. К целевому показателю в четыре процента она вернется в 2024 году.

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