FT: Европа находится под угрозой резкого роста инфляции

Евросоюз (ЕС) находится под угрозой резкого роста инфляции в 2023 году на фоне стремительного роста цен в прибалтийских странах в 2022-м. Об этом пишет Financial Times.

В Европе инфляция достигла такого уровня, который последний раз был несколько десятилетий тому назад. Но рост цен в таких странах, как Эстония, Латвия и Литва стал еще более серьезным предупреждением для ЕС. Летом 2022 года инфляция в этом регионе составила более 20% и до сих пор держится на уровне выше 21%. Это стало своего рода тревожным сигналом для других стран ЕС, где инфляция зимой и весной может остаться высокой, так как продолжает влиять рост цен на энергоресурсы.

Прибалтийские эксперты заявили, что их западные коллеги удивляются отсутствию протестов и такому спокойствию на фоне рекордного роста инфляции. По словам аналитиков, инфляция в Прибалтике выше еще и из-за того, что люди в этом регионе в среднем зарабатывают меньше, чем в большинстве стран Европы. То есть основная часть прибыли расходуется на товары первой необходимости, цены на которые выросли сильнее всего.

Аналитики посчитали, что в 2023 году инфляция в Европе будет не ниже 8-9%. При этом, даже если цены на энергоресурсы не будут рекордно расти, другие товары продолжат дорожать, серьезно превышая показатели европейского Центробанка как минимум на 2%.