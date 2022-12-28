Помощник Путина разглядел «позитивный импульс» для экономики РФ

«С начала года денежная масса выросла где-то примерно на 13 триллионов рублей, на 20 процентов, но основной рост пришелся на счета предприятий. С начала года прирост рублевых остатков на счетах российских предприятий — 8 триллионов рублей, 34 процента. Это довольно большой объем средств, которые в экономику не идут», — сказал Орешкин.