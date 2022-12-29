Экспорт российского газа упал до минимума с начала века

Объем экспорта российского газа в страны дальнего зарубежья достиг минимальных значений за последние более чем 20 лет. С такой оценкой выступило в среду агентство Bloomberg.

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Агентство приводит данные, которые озвучил ранее в среду глава "Газпрома" Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании холдинга. По его словам, "Газпром" по итогам 2022 года поставит на экспорт в страны дальнего зарубежья 100,9 млрд куб. м газа.

Согласно оценкам агентства, экспорт российского газа "на ключевые зарубежные рынки" таким образом снизился на 46% по сравнению с показателями за 2021 год и достиг "минимальных значений как минимум с начала века". Вместе с тем объемы добычи газа, которые, по словам Миллера, составят к концу года 412,6 млрд куб. м, станут, по оценкам Bloomberg, наиболее низкими с 2008 года и упадут на 20% в годовом исчислении.