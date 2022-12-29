В ФРГ признали невозможность поставить экономику России на колени

Российская экономика хорошо себя проявляет в условиях санкций, опровергая прогнозы европейских и американских экспертов. В 2023 году антироссийские санкции также не смогут поставить ее на колени, о чем свидетельствует аналитика Deutsche Bank и МВФ, сообщается в статье на сайте радиостанции Deutschlandfunk.

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Все прогнозы сходятся в том, что и в 2023 году санкции не поставят на колени российскую экономику, — подчеркивается в публикации.

Ее автор указал на мнение экспертов, назвавших причиной устойчивости финансовой системы России в высоких ценах на энергоносители на мировых рынках. По их мнению, Москва даже смогла заработать, хотя снизились объемы экспорта.

Другим благоприятным фактором названо присутствие на российском рынке западных компаний. Как отмечается в публикации, только некоторые покинули Россию, но «большинство остались», если кто-то продавал бизнес, то местным предпринимателям. Кроме того, Россия смогла избежать дефицита зарубежных товаров в магазинах, сменив поставщиков и запустив параллельный импорт.