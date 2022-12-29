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13 часов назад

В ФРГ признали невозможность поставить экономику России на колени

News.ru

Российская экономика хорошо себя проявляет в условиях санкций, опровергая прогнозы европейских и американских экспертов. В 2023 году антироссийские санкции также не смогут поставить ее на колени, о чем свидетельствует аналитика Deutsche Bank и МВФ, сообщается в статье на сайте радиостанции Deutschlandfunk.

В ФРГ признали невозможность поставить экономику России на колени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Все прогнозы сходятся в том, что и в 2023 году санкции не поставят на колени российскую экономику, — подчеркивается в публикации.

Ее автор указал на мнение экспертов, назвавших причиной устойчивости финансовой системы России в высоких ценах на энергоносители на мировых рынках. По их мнению, Москва даже смогла заработать, хотя снизились объемы экспорта.

Помощник Путина разглядел «позитивный импульс» для экономики РФ в 2023 году

Другим благоприятным фактором названо присутствие на российском рынке западных компаний. Как отмечается в публикации, только некоторые покинули Россию, но «большинство остались», если кто-то продавал бизнес, то местным предпринимателям. Кроме того, Россия смогла избежать дефицита зарубежных товаров в магазинах, сменив поставщиков и запустив параллельный импорт.

Ранее журналист Эдуард Штайнер в статье для немецкого издания Die Welt заявил, что российская экономика противостоит западным санкциям гораздо более успешно, чем это предполагалось изначально. Он отметил, что даже МВФ прогнозирует спад российского ВВП на «жалкие» 3,4%, хотя в апреле текущего года МВФ прогнозировал падение российской экономики на 8,5% в годовом исчислении.

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