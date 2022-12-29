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8 часов назад

Мировой экономике предсказали десятилетие вялого роста

Lenta.ru

Мировую экономику ждет десятилетие вялого роста, а развитым странам повезет, если им удастся достичь подъема их экономик даже на один процент в год, предсказал главный экономист Tressis Gestion Даниэль Лакалле в эфире программы «Squawk Box Europe» на телеканале CNBC.

Мировой экономике предсказали десятилетие вялого роста
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я думаю, мы сейчас переживаем последствия в виде негативной реакции на те пакеты массовых стимулирующих мер, которые правительства реализовывали в 2020 и 2021 годах. Это не обеспечило того потенциального роста, которого ожидали многие экономисты», — отметил эксперт.

Помочь стабилизации мировой экономики может восстановление в Китае, где сейчас ситуация выглядит мрачно, и это наиболее болезненно сказывается на странах Латинской Америки и Африки. Именно полное восстановление экономики КНР станет самым большим позитивом для мировых рынков в следующем году. И также, по словам Лакалле, очень важно, что это поможет, например, немецким и французским экспортерам, которые ощутили на себе последствия локдаунов и проблем с прибылью в Китае.

Тем не менее подобный сценарий все равно не приблизит мир к тем показателям экономического роста, который наблюдался в предшествовавшем пандемии 2019 году. Помимо проблем с увеличением ВВП, миру придется жить с повышенным уровнем инфляции. Однако, несмотря на медленные темпы развития экономик, мир не столкнется с новым экономическим кризисом, спрогнозировал Лакалле.

14 ноября Международный валютный фонд (МВФ) выпустил очередной прогноз, в котором оценил перспективы мировой экономики как мрачные. Согласно прогнозу, ее рост в следующем году составит лишь 2,7 процента, хотя еще в июле ожидалось увеличение на 3,8 процента. Эксперты посчитали, что многим странам потребуется дальнейшее ужесточение налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики для снижения инфляции и устранения долговой уязвимости.

Экономика,Международный валютный фонд,
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