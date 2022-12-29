СМИ: санкции не смогли поставить российскую экономику на колени

Антироссийские санкции западных стран не смогли поставить на колени российскую экономику, которая оказалась устойчивее, чем рассчитывали политики Запада. Такую оценку привела германская радиостанция Deutschlandfunk.
Как указывают ее обозреватели, в ответ на начало специальной военной операции (СВО) РФ на Украине коллективный Запад "избрал экономическую войну в качестве ответной меры", при этом санкции "стали его оружием". В то же время по итогам текущего года российская экономика "удивительно ловко справилась" с ними. В доказательство данному тезису журналисты приводят факт пересмотра Международным валютным фондом (МВФ) прогноза по сокращению российского валового внутреннего продукта (ВВП) с 9% до "лишь 3,5%" в 2022 году.
Многие экономисты также полагали, что негативное влияние санкций на РФ в текущем году "покажется ее жителям цветочками, а самые ягодки" будут ожидать россиян уже в 2023 году. Однако и этот расчет не оправдался, поскольку, согласно последнему прогнозу МВФ, снижение ВВП РФ составит в следующем году "лишь 2,3%". Оценки Всемирного банка и крупнейшего в Германии банка Deutsche bank оказались с точки зрения России "еще более оптимистичными", отмечают авторы статьи.
Международные финансовые и аналитические организации "сходятся во мнении о том, что санкциям не удастся поставить экономику РФ на колени и в 2023 году", заключают журналисты.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении СВО в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции.