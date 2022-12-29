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4 часа назад

Силуанов не исключает расчетов в криптовалюте в торговых отношениях с другими странами

ТАССиещё 1

Глава Минфина Антон Силуанов не исключает возможности расчетов в криптовалюте с торговыми партнерами из других стран, однако этот процесс должен быть комфортным для всех сторон.

Силуанов допустил расчеты с другими странами в криптовалюте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Расчетов в долларах и евро мы не производим, криптовалюта, во всяком случае с теми странами, которые готовы с нами иметь торговые отношения, - как возможный источник расчетов - почему бы и нет? <…> Если мы идем на то, чтобы использовать криптовалюту как элемент наших трансграничных платежей, то надо делать это комфортно для наших участников внешнеэкономической деятельности", - сказал министр в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее Силуанов сообщал, что Минфин считает необходимым постепенно развивать в России рынок криптовалют и выводить его в легальное поле, однако еще не нашел компромисса с Центральным банком в этом вопросе. В то же время Минфин настаивает на правовом регулировании рынка криптовалюты.

Экономика,Антон Силуанов,Банк России,
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