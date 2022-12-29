Силуанов допустил расчеты с другими странами в криптовалюте

"Расчетов в долларах и евро мы не производим, криптовалюта, во всяком случае с теми странами, которые готовы с нами иметь торговые отношения, - как возможный источник расчетов - почему бы и нет? <…> Если мы идем на то, чтобы использовать криптовалюту как элемент наших трансграничных платежей, то надо делать это комфортно для наших участников внешнеэкономической деятельности", - сказал министр в четверг в эфире телеканала "Россия-24".