Миру предрекли продовольственную катастрофу в 2023 году

Падение объемов использования удобрений в ряде стран может обернуться глобальной продовольственной катастрофой в предстоящем году. С таким предупреждением выступил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, передает ТАСС.

Он обратил внимание на сокращение Европой закупок фосфорных и калийных удобрений на треть. Гурьев оценивает падение объемов внесения удобрений в почву в ряде регионов планеты в 20-30%.

Глава РАПУ также отметил, что Россия решила сократить в 2022 году поставки калия в Европу на 1,2 млн тонн, до 0,7 млн тонн, фосфорных удобрений - в 1,5 раза, до 2 млн тонн.

В Европе, как указал Гурьев, активно обсуждают возможность отмены ограничений на содержание токсичного кадмия в минеральных удобрениях, которые были введены в июле. Страны подняли этот вопрос из-за нехватки удобрений.

Глава РАПУ предупреждает, что ситуация повлечет за собой «наводнение европейского рынка удобрениями с высокой концентрацией опасных веществ».