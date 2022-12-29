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5 часов назад

Эксперт предупредил о риске мировой продовольственной катастрофы

Лера Букина

Падение объемов использования удобрений в ряде стран может обернуться глобальной продовольственной катастрофой в предстоящем году. С таким предупреждением выступил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, передает ТАСС.

Миру предрекли продовольственную катастрофу в 2023 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он обратил внимание на сокращение Европой закупок фосфорных и калийных удобрений на треть. Гурьев оценивает падение объемов внесения удобрений в почву в ряде регионов планеты в 20-30%.

Глава РАПУ также отметил, что Россия решила сократить в 2022 году поставки калия в Европу на 1,2 млн тонн, до 0,7 млн тонн, фосфорных удобрений - в 1,5 раза, до 2 млн тонн.

В Европе, как указал Гурьев, активно обсуждают возможность отмены ограничений на содержание токсичного кадмия в минеральных удобрениях, которые были введены в июле. Страны подняли этот вопрос из-за нехватки удобрений.

Глава РАПУ предупреждает, что ситуация повлечет за собой «наводнение европейского рынка удобрениями с высокой концентрацией опасных веществ».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о «существенных достижениях» в переговорах по вопросу экспорта российских удобрений, в которых участвуют Россия, Турция и ООН в рамках зерновой сделки.

Экономика,Андрей Гурьев,Дмитрий Песков,ООН,
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