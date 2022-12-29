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3 часа назад

Силуанов: инфляция в России по итогам 2022 года составит около 12%

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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года составит около 12%.

Силуанов: инфляция в России по итогам года составит около 12%
Фото: ТАССТАСС

«Мы справились с инфляцией. И по этому году инфляция будет около 12%. Хотя ожидания были, конечно, изначально гораздо выше», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Его слова приводит ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что инфляция в России по итогам 2022 года составит чуть более 12%. Он добавил, что в следующем году экономика России должна стремиться к целевым показателям в объёме 4—5%.

Замминистра экономического развития России Полина Крючкова заявила, что Минэкономразвития ожидает в 2023 году сохранение тренда на восстановление российской экономики.

Экономика,Антон Силуанов,Владимир Путин,Минэкономразвития,
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