Силуанов: инфляция в России по итогам года составит около 12%

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года составит около 12%.
«Мы справились с инфляцией. И по этому году инфляция будет около 12%. Хотя ожидания были, конечно, изначально гораздо выше», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Его слова приводит ТАСС.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что инфляция в России по итогам 2022 года составит чуть более 12%. Он добавил, что в следующем году экономика России должна стремиться к целевым показателям в объёме 4—5%.
Замминистра экономического развития России Полина Крючкова заявила, что Минэкономразвития ожидает в 2023 году сохранение тренда на восстановление российской экономики.