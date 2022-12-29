Поездки на Черное море попали в набор для расчета инфляции

Росстат расширил набор товаров и услуг для расчета месячной инфляции. Какое участие в этом принял Крым, читайте в материале «ФедералПресс».

«С 2023 года будут учитываться поездки на Черноморское побережье и в Крым при расчете месячной инфляции», – следует из данных.

Всего в списке 566 товаров и услуг, в том числе поездки на Черное море в Крым и речные круизы по России. В список товаров попали смарт-часы, молоко 3,2% жирности, детские товары и многое другое.