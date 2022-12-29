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3 часа назад

Поездки на Черное море попали в набор для расчета инфляции

РИА "ФедералПресс"

Росстат расширил набор товаров и услуг для расчета месячной инфляции. Какое участие в этом принял Крым, читайте в материале «ФедералПресс».

Поездки на Черное море попали в набор для расчета инфляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 2023 года будут учитываться поездки на Черноморское побережье и в Крым при расчете месячной инфляции», – следует из данных.

Всего в списке 566 товаров и услуг, в том числе поездки на Черное море в Крым и речные круизы по России. В список товаров попали смарт-часы, молоко 3,2% жирности, детские товары и многое другое.

Отметим, в 2022 году из-за инфляции фактические зарплаты жителей Крыма снизились на 7,1%, несмотря на рост номинальной зарплаты до 39 855 рублей.

Экономика,Росстат,
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