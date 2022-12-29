Китай стал основным покупателем российского угля

Китай в 2022 году стал крупнейшим покупателем российского угля, импортировав 69,5 млн тонн, что на 31% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в итоговом отчете Центра развития энергетики (ЦРЭ) за 2022 год.

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"Крупнейшим покупателем стал Китай, который нарастил импорт на 31%, до 69,5 млн тонн. Покупки могли быть больше, если бы не коронавирусные ограничения. Индия увеличила импорт российского угля более чем в 20 раз, до 21,8 млн тонн, поскольку в 2022 году впервые стала закупать значимые объемы энергетического угля из РФ", - отметили в ЦРЭ.

При этом в центре добавили, что российские компании достаточно быстро адаптировались к эмбарго ЕС, которое вступило в силу 10 августа, так как европейские страны не запрещают своим компаниям обслуживать морские перевозки угля из РФ в третьи страны, в отличие от нефти и нефтепродуктов.

По расчетам ЦРЭ, совокупный экспорт угля из России по итогам текущего года сократился на 13% в годовом выражении, до 194 млн тонн. Наибольшее падение поставок наблюдалось в феврале, что обусловлено традиционными сложностями при транспортировке, а также в августе - на фоне введения эмбарго ЕС.

В то же время добыча угля в РФ по итогам текущего года может составить 430 млн тонн, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. Поддержку добыче оказывал спрос на внутреннем рынке, уточняется в документе.