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23 часа назад

Китай нарастил импорт российского угля в 2022 году на 31%

ТАССиещё 2

Китай в 2022 году стал крупнейшим покупателем российского угля, импортировав 69,5 млн тонн, что на 31% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в итоговом отчете Центра развития энергетики (ЦРЭ) за 2022 год.

Китай стал основным покупателем российского угля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Крупнейшим покупателем стал Китай, который нарастил импорт на 31%, до 69,5 млн тонн. Покупки могли быть больше, если бы не коронавирусные ограничения. Индия увеличила импорт российского угля более чем в 20 раз, до 21,8 млн тонн, поскольку в 2022 году впервые стала закупать значимые объемы энергетического угля из РФ", - отметили в ЦРЭ.

При этом в центре добавили, что российские компании достаточно быстро адаптировались к эмбарго ЕС, которое вступило в силу 10 августа, так как европейские страны не запрещают своим компаниям обслуживать морские перевозки угля из РФ в третьи страны, в отличие от нефти и нефтепродуктов.

По расчетам ЦРЭ, совокупный экспорт угля из России по итогам текущего года сократился на 13% в годовом выражении, до 194 млн тонн. Наибольшее падение поставок наблюдалось в феврале, что обусловлено традиционными сложностями при транспортировке, а также в августе - на фоне введения эмбарго ЕС.

В то же время добыча угля в РФ по итогам текущего года может составить 430 млн тонн, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. Поддержку добыче оказывал спрос на внутреннем рынке, уточняется в документе.

"Начиная с марта дисконт на российский уголь по сравнению с бенчмарками резко вырос, особенно на европейском рынке. К декабрю дисконт для энергетического угля с отгрузкой из портов Балтики по отношению к бенчмарку в северо-западной Европе увеличился до 53%. Дисконт для дальневосточного угля по отношению к австралийскому бенчмарку составлял 60% против 16,5% на начало года", - говорится в отчете.

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