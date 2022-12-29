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2 часа назад

Минфин раскрыл процент падения ВВП России

Лера Букина

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что падение ВВП России по итогам года будет составлять около 2,7%. Заявление было в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

Минфин раскрыл процент падения ВВП России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он не исключает снижения экономики в предстоящем году. При этом глава Минфина сообщил о планах прилагать максимум усилий для выхода на положительные тренды.

Днем ранее премьер-министр Михаил Мишустин проинформировал о снижении ВВП страны за 11 месяцев на 2%. Так, по его словам, показатель не совпал с прогнозами западных аналитиков, которые предрекали России негативную ситуацию в экономике.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что беспрерывная работа Минтранса, Минпромторга и Банка России привела к тому, что управляемость российской экономики сохранилась. Он подчеркнул, что именно ее потери опасался больше всего. По словам Белоусова, экономика страны могла «пойти вразнос» в марте.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о наличии у российской экономики запаса прочности и большого потенциала для роста.

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