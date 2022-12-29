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22 минуты назад

Центробанки мира начали скупать золото рекордными с 1967 года темпами

Газета.Ru

Центробанки мира с начала 2022 года закупили 673 тонны золота, 400 тонн из которых – в июле-сентябре. Темпы приобретения Центробанками «желтого металла» стали рекордными с 1967 года, сообщает газета Finacial Times.

Центробанки мира начали скупать золото рекордными темпами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным газеты, наибольшие объемы закупают ЦБ России и Китая. Цель регуляторов – диверсификация золотовалютных резервов и дистанцирование от доллара, говорится в материале.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Россия по итогам первых девяти месяцев 2022 года поднялась на четвертое место по объему золотовалютных резервов среди крупнейших мировых экономик. Россия по данным на 1 сентября 2022 года владела (с учетом замороженных западными странами активов) $540 млрд долларов. По данным ЦБ, объем золотовалютных резервов России с 9 по 16 декабря вырос на $5,2 млрд или 0,9%. По данным на 16 декабря он достиг $581,7 млрд.

До этого на четвертом месте рейтинга обладателей наибольших золотовалютных резервов находилась Индия. Сейчас в распоряжении Нью-Дели $532 млрд.

На первом месте этого рейтинга находится Китай, владеющий на конец сентября $3,193 трлн. Вторую строчку занимает Япония — $1,238 трлн. Третьей стала Швейцария с активами в $892 млрд.

Экономика,Банк России,
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