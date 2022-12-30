Экономист предрек повышение стоимости российской нефти

Россия может увеличить стоимость своей нефти на 12-15 долларов за баррель, не замечая при этом потолка цен, установленного странами Запада на российское сырье на уровне 60 долларов. Об этом сообщил заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

«Текущие цены за вычетом очень дорогого фрахта невысокие. Это себестоимость и весьма небольшая маржа. Но сейчас от текущей цены FOB, стоимости в порту отгрузки до потолка нас отделяет еще 12-15 долларов. На эту величину можно увеличить цену, не боясь потери европейского фрахта», — рассказал в интервью РИА Новости Белогорьев.

Эксперт напомнил, что потолок установлен для цены нефти в порту отгрузки. А цена, которая подразумевается, когда говорят о цене нефти, зависит уже от стоимости фрахта, страхования и наценки трейдеров. И если раньше между этими ценам разница была в несколько долларов, то сейчас из-за удорожания всех трех факторов это разные величины. Потребитель может платить за российскую нефть цену, фактически близкую к рыночной, но российские компании из-за высокой стоимости фрахта и оседания денег в карманах трейдеров будут получать существенно меньше, чем максимум цены.