Госдума обсудит новое повышение МРОТ в январе

Госдума запланировала на 18 января обсуждение нового повышения минимального размеры оплаты труда (МРОТ), следует из календаря рассмотрения вопросов в первый месяц 2023 года. Согласно законопроекту, размещенному в думской базе, его предлагается повысить до 20 тысяч.

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На следующий день — 19 января — должно состояться рассмотрение проекта о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей для родителей школьников к учебному году. Оба документа внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, первый — в августе 2021 года, второй — в апреле 2021 года. Проект о выплатах к началу учебного года не был поддержан правительством — в документе не увидели конкретизации условий ее получения гражданами.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 января 2023 года в России повысятся минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум, что приведет к росту социальных пособий. Кроме того, он обратил внимание на введение новых универсальных выплат на детей.