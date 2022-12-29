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23 часа назад

Банк Англии представил новый дизайн монет

Лера Букина

Дизайн монет с портретом нового короля Великобритании Карла III был представлен Банком Англии. Об этом сообщает газета The Times.

Банк Англии представил новый дизайн монет
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

Также банк продемонстрировал новый дизайн других монет, которые входят в ежегодные наборы.

Отмечается, что изображение короля отчеканят на монетах номиналом в £2 и в £5 (около $2,4 и $6), а также в 50 пенсов. По словам исполнительного директора Королевского монетного двора Энн Джессопп, монеты с портретом короля отличаются высочайшим качеством.

Дизайн монеты в £5 приурочен к праздничному дню - к 75-летию короля. На ней также изобразят дубовые листья и цветы дельфиниумы. Эти объекты символизируют любовь короля к природе.

Покупка монет будет доступна с 3 января предстоящего года. Сделать это можно будет на сайте Королевского монетного двора. Ожидается, что стоимость монет будет составлять не менее £50 (около $60).

8 сентября скончалась королева Елизавета II. Ей было 96 лет. Сын королевы Чарльз стал новым королем Великобритании. Теперь он будет носить имя Карл III.

Экономика,Елизавета II,
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