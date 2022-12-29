Банк Англии представил новый дизайн монет

Дизайн монет с портретом нового короля Великобритании Карла III был представлен Банком Англии. Об этом сообщает газета The Times.
Также банк продемонстрировал новый дизайн других монет, которые входят в ежегодные наборы.
Отмечается, что изображение короля отчеканят на монетах номиналом в £2 и в £5 (около $2,4 и $6), а также в 50 пенсов. По словам исполнительного директора Королевского монетного двора Энн Джессопп, монеты с портретом короля отличаются высочайшим качеством.
Дизайн монеты в £5 приурочен к праздничному дню - к 75-летию короля. На ней также изобразят дубовые листья и цветы дельфиниумы. Эти объекты символизируют любовь короля к природе.
Покупка монет будет доступна с 3 января предстоящего года. Сделать это можно будет на сайте Королевского монетного двора. Ожидается, что стоимость монет будет составлять не менее £50 (около $60).
8 сентября скончалась королева Елизавета II. Ей было 96 лет. Сын королевы Чарльз стал новым королем Великобритании. Теперь он будет носить имя Карл III.