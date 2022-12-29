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23 часа назад

Назван ключевой покупатель российского угля

Мария Иванова

В Центре развития энергетики (ЦРЭ) подсчитали, что в 2022 году Китай стал основным импортером российского угля - в страну ввезли 69,5 миллиона тонн угля из РФ. Об этом сообщается на сайте центра.

Китай стал основным покупателем российского угля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поставки российского угля в Китай за год выросли на 31 процент, в Индию - более чем в 20 раз (до 21,8 миллиона тонн).

При этом в ЦРЭ считают, что по итогам 2022 года экспорт угля упадет на 13 процентов, до 194 миллионов тонн, а добыча угля снизится на 1,8 процента, до 430 миллионов тонн.

Пятый пакет санкций ЕС, принятый 7 апреля, ввел эмбарго на российский уголь. Санкции, вступившие в силу в августе, запрещают покупать, импортировать или передавать российский уголь в ЕС. До эмбарго импорт российского угля в Евросоюз оценивался в восемь миллиардов евро в год.

По оценкам Еврокомиссии, до украинского кризиса Россия поставляла 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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