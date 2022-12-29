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22 часа назад

Одна страна начала скупать российскую нефть после введения ЕС эмбарго

Лера Букина

Индию назвали крупнейшим покупателем нефти из России. Она получила такой статус после того, как ЕС ввел эмбарго на поставки сырья морским путем, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Центра развития энергетики.

Одна страна начала скупать российскую нефть после введения ЕС эмбарго
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В общей сложности стране удалось забрать 42% всего объема морского экспорта российской нефти. Подчеркивается, что в этом году направления экспорта кардинально скорректировались.

Сообщается, что во втором месяце года поставок в эту страну практическим не было. Тогда 70% приходилось на страны Евросоюза и Великобританию.

По словам специалистов, пока данных о конечном пункте назначения 20% экспорта российской нефти нет. Допускается, что часть из них после перегрузки на другие танкеры может находиться в той же Индии.

19 декабря странам ЕС удалось договориться об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу). Ее действие начнется с 15 февраля.

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть. Вступление документа в силу ожидается с 1 февраля 2023 года. Он будет действовать до 1 июля 2023 года.

Экономика,Цена на нефть,Владимир Путин,ЕС,
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