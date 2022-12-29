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22 часа назад

Индия в декабре стала ключевым рынком для морских партий российской нефти

Газета.Ru

Индия в декабре стала ключевым рынком для морских партий российской нефти, сообщается в отчете Центра развития энергетики.

Индия стала ключевым рынком для морских партий российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в первой половине декабря доля Индии в морских поставках нефти составила около 42%.

Китай в свою очередь в 2022 году стал крупнейшим покупателем российского угля, импортировав 69,5 млн тонн. Об этом сообщается в отчете Центра развития энергетики (ЦРЭ).

По данным ЦРЭ, это на 31% выше, чем в прошлом году.

На втором месте по импорту российского угля оказалась Индия (21,8 млн тонн).

При этом совокупный экспорт Россией угля упал на 13%.

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран Европейского союза рассмотрят вопрос уменьшения зависимости от российских газа, нефти и угля. Об этом заявил представитель МИД Франции.

Экономика,ЕС,
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