Экономист подсчитал курс рубля в 2023 году

Российский рубль будет варьироваться от 67 до 80 рублей за американский доллар. С таким заявлением выступил директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

«Мы предполагаем, что в начале 2023 года курс американского доллара будет в диапазоне 73-75 рублей, далее немного скорректируется до 67 рублей и далее к 80 рублям», — сообщил агентству «Прайм» Цыганов.

Ранее URA.RU писало, что в начале декабря резко ослаб курс рубля. По словам ЦБ РФ, это произошло из-за падения цен на нефть и ухудшения внешних условий. Эксперты же придерживаются мнения, что ослабление произошло из-за снижения экспортных поступлений и введения потолка цен на российскую нефть.