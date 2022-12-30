Принявшим потолок цен на нефть из РФ странам указали на серьезные последствия

Ключевые покупатели российской нефти не столкнутся с последствиями введения потолка цен на российскую нефть. На них также не отразится реакция России на эту меру, заявил РИА Новости азербайджанский эксперт, экономист Натик Джафарли.

Негативный эффект ощутят те, кто решил присоединиться к рестрикциям, указал он.

Собеседник агентства пояснил, что главными покупателями российского сырья являются Китай и Индия. Эти страны, как указал он, в несколько раз увеличили объем покупаемой нефти.

В текущем месяце средняя стоимость российской нефти Urals находилась на уровне ниже $60, напомнил эксперт. Так, по его словам, с учетом динамики цен Москва ничего не теряет.

Ценовой потолок коснется компаний, которые страхуют и занимаются логистикой российской нефти, подчеркнул Джафарли.

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть. Вступление документа в силу ожидается с 1 февраля 2023 года. Он будет действовать до 1 июля 2023 года.