Энергоэксперт объяснил, как Россия может нанести ущерб Западу

Помимо отказа продавать нефть странам, согласившимся на европейскую политику потолка цен, Россия способна нанести Западу еще больший ущерб, приняв меры в области энергетики, рассказал «ПолитРоссии» энергоэксперт Игорь Юшков. По его словам, Москва могла бы создать монопольную компанию наподобие «Газпрома», которая контролировала бы все поставки нефти в стране и диктовала бы всем цены. Также Россия могла бы запретить поставки в ЕС по нефтепроводам, что создало бы большие проблемы для экономик Германии, Польши, Венгрии, Словакии, но также и для Сербии, что было бы нежелательно.