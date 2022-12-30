В Турции усомнились в наличии покупателей на газ из хаба с Россией

«Хаб позволит России и Турции устанавливать цены на газ и комбинировать российский газ с энергией из других источников. Проект получил сильную поддержку со стороны турецкого правительства, но некоторые вопросы все еще остаются. Для создания необходимой инфраструктуры потребуется три-четыре года, и даже если она будет построена, неясно, будет ли газ покупаться кем-либо», — усомнился он в возможности найти покупателей на топливо.