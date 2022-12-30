"У нас для поощрения приобретения золота частными инвесторами его обратная продажа освобождена от налога на добавленную стоимость. Если раньше большим препятствием было то, что при обратной продаже купленного слитка вы должны были заплатить налог в 20%, то сейчас эта норма устранена.



При этом отмечу, что в золото можно вкладываться тогда, когда вы понимаете, что это инвестиции на достаточно длительный период. Потому что золото действительно растет в цене, но на продолжительном отрезке времени. На длительном периоде цена знает и взлеты, и падения. И волне возможно, что вы можете купить его по высокой цене, а через некоторое время увидеть, что стоимость вашего актива упала, тогда придется ждать еще некоторое время, пока цена выровняется.



Кроме того, существует вопрос, где и как хранить металлическое золото. Конечно, в небольших количествах его можно хранить у себя дома. Но если у вас более существенные вложения, то понадобится банковская ячейка, а это деньги. Этот момент тоже нужно как следует продумать.



Стоит помнить и о том, что если вы покупаете слиток, то вы должны его потом продавать в неповрежденном состоянии. Если на нем будут какие-то царапины, изъяны - придется преодолевать некоторые трудности, связанные, прежде всего, с экспертизами. Это тоже траты", — сказал экономист.