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1 час назад

Экономист объяснил массовую скупку золота мировыми ЦБ

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал данные, согласно которым темпы приобретения золота Центробанками мира стали рекордными с 1967 года, а также дал советы по покупке "желтого металла" частным инвесторам.

Это общий закон: когда в мире есть неуверенность в каких-то перспективах, когда назревает определенная турбулентность, естественной реакцией практически всех Центробанков стран является уход в материальные золотовалютные резервы. А мы видим, что сейчас усиливается турбулентность в валютной сфере, идет все больше разговоров о переустройстве мировой валютной системы, с арены уходит доллар, во всяком случае его потесняют.

На этом фоне Центробанки хранят золотовалютные резервы не в валютном компоненте, а увеличивают металлическую часть. Эта тенденция была отчетлива заметна и в предыдущие годы, когда центральные банки ведущих стран наращивали металлическую часть своего золотовалютного резерва. Центробанки России и Китая считают, что если наступят сложные времена, то именно золото обеспечит их стабильность в валютной сфере, в денежном обращении.

Отмечу, что если мы в торговле с Китаем, который относится к золоту с большим уважением и наращивает металлическую часть в своем ЦБ, переходим на рубль и юань, и Пекин увидит, что у нас большие золотовалютные резервы, то он более охотно будет принимать рубли при расчетах, считая, что рубль приобретает большую устойчивость и надежность.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук
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Экономист подчеркнул, что и Россия, и Китай являются золотодобывающими странами.

"Есть такой момент: представители нашей золотодобывающей отрасли отмечали, что они находят недостаточным сбыт золота и работают с превышением потребностей рынка. Видимо, тут Центробанк предпринял поддерживающие меры по выкупу части продукции у золотопромышленников", — заявил аналитик.

Физические лица зачастую также рассматривают золото в качестве инвестиционного материала, отметил Беляев.

"Золото продается и в слитках небольшого формата - можно, например, приобрести слиток весом и в 100 грамм, и в 1 килограмм. Кроме того, есть памятные золотые медали, есть золотые монеты - это или царские червонцы, или монеты "Сеятель", которые их повторяют по весу и по пробе. Но тут нужно понимать, что когда золото отчеканено в монете, то оно стоит несколько дороже, чем если покупать его в слитках", — сказал он.

Золото считается стабильным активом для вложения денег, подчеркнул Беляев, призвав при этом желающих инвестировать в него учитывать ряд моментов.

"У нас для поощрения приобретения золота частными инвесторами его обратная продажа освобождена от налога на добавленную стоимость. Если раньше большим препятствием было то, что при обратной продаже купленного слитка вы должны были заплатить налог в 20%, то сейчас эта норма устранена.

При этом отмечу, что в золото можно вкладываться тогда, когда вы понимаете, что это инвестиции на достаточно длительный период. Потому что золото действительно растет в цене, но на продолжительном отрезке времени. На длительном периоде цена знает и взлеты, и падения. И волне возможно, что вы можете купить его по высокой цене, а через некоторое время увидеть, что стоимость вашего актива упала, тогда придется ждать еще некоторое время, пока цена выровняется.

Кроме того, существует вопрос, где и как хранить металлическое золото. Конечно, в небольших количествах его можно хранить у себя дома. Но если у вас более существенные вложения, то понадобится банковская ячейка, а это деньги. Этот момент тоже нужно как следует продумать.

Стоит помнить и о том, что если вы покупаете слиток, то вы должны его потом продавать в неповрежденном состоянии. Если на нем будут какие-то царапины, изъяны - придется преодолевать некоторые трудности, связанные, прежде всего, с экспертизами. Это тоже траты", — сказал экономист.

Возможной альтернативой покупке золота Беляев назвал обезличенные металлические счета (ОМС).

"Это когда вы приходите в банк, кладете определенную сумму на этот счет, вам ее пересчитывают в граммы или килограммы золота (в зависимости от того, сколько денег вы положили). И когда вы хотите изъять деньги - в банке пересчитывают весовой эквивалент, и все выплачивают в рублях. В этом случае вы не связываетесь с хранением золота. Но тут надо понимать, что если у банка отзывают лицензию, то эти счета не подпадают под страхование вкладов", — заметил специалист.

Ранее Finacial Times сообщило, что мировые центральные банки продемонстрировали рекордные показатели по покупке золота, они приобрели 673 тонны драгметалла. При этом, по данным издания, наибольшая доля продаж приходится на Россию и Китай.

Экономика,Михаил Беляев,
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