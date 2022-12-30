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45 минут назад

Азиатская страна запретила вход российскому судну

Lenta.ru

В Бангладеш запретили вход российскому судну Ursa Major, перевозившему груз для строительства атомной электростанции «Руппур», пишет издание New Age.

Азиатская страна запретила вход российскому судну
Фото: FleetmonFleetmon

Это произошло из-за санкций США. Власти азиатской страны узнали о том, что корабль находится под ограничениями Вашингтона, из письма от американского посольства. В нем также было предупреждение о возможных санкциях или штрафах за выгрузку продукции с судна, предоставление топлива или какой-либо помощи морякам.

«Россия сообщила нам, что они отправили судно по ошибке и теперь заменят его другим судном, чтобы перевезти груз для АЭС "Руппур" и доставить его в порт Бангладеш», — отметил министр науки и технологий Йеафеш Осман.

У российских компаний есть проблемы и в других странах. В июне власти Грузии заявили, что не собираются пропускать на территорию страны доставленную в Батуми российскую нефть, которая оформлена на попавшую под западные санкции компанию.

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