Азиатская страна запретила вход российскому судну

Это произошло из-за санкций США. Власти азиатской страны узнали о том, что корабль находится под ограничениями Вашингтона, из письма от американского посольства. В нем также было предупреждение о возможных санкциях или штрафах за выгрузку продукции с судна, предоставление топлива или какой-либо помощи морякам.