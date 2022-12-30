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1 час назад

В Казахстане допустили подорожание нефти из-за потолка цен

Лера Букина

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков счел вероятным подорожание нефти в связи с новыми условиями Евросоюза по стоимости российского топлива, сообщают «Известия».

В Казахстане спрогнозировали рост цен на нефть из-за потолка цен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о введении потолка цен. По словам министра, уход с рынка некого объема нефти подталкивает замещать его другими источниками.

«При резком снижении и уходе с рынка большого объема нефти цены традиционно растут», — указал Акчулаков.

Накануне стоимость барреля нефти марки Brent в ходе торгов демонстрировала снижение. Она опускалась ниже уровня в $82.

27 декабря в России был подписан указ об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть. Вступление документа в силу ожидается с 1 февраля 2023 года. Он будет действовать до 1 июля 2023 года. Это стало драйвером роста цены на топливо. В день подписания документа стоимость нефти марки Brent составила более $86 за баррель впервые с 5 декабря.

Ранее азербайджанский эксперт, экономист Натик Джафарли заявил РИА Новости, что ключевые покупатели российской нефти не столкнутся с последствиями введения потолка цен на российскую нефть. На них также не отразится реакция России на эту меру, подчеркнул он. Негативный эффект ощутят те, кто решил присоединиться к рестрикциям, указал собеседник.

Экономика,Болат Акчулаков,ЕС,
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