В Казахстане спрогнозировали рост цен на нефть из-за потолка цен

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков счел вероятным подорожание нефти в связи с новыми условиями Евросоюза по стоимости российского топлива, сообщают «Известия».

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Речь идет о введении потолка цен. По словам министра, уход с рынка некого объема нефти подталкивает замещать его другими источниками.

«При резком снижении и уходе с рынка большого объема нефти цены традиционно растут», — указал Акчулаков.

Накануне стоимость барреля нефти марки Brent в ходе торгов демонстрировала снижение. Она опускалась ниже уровня в $82.

27 декабря в России был подписан указ об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть. Вступление документа в силу ожидается с 1 февраля 2023 года. Он будет действовать до 1 июля 2023 года. Это стало драйвером роста цены на топливо. В день подписания документа стоимость нефти марки Brent составила более $86 за баррель впервые с 5 декабря.