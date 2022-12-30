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18 часов назад

Названы главные выгодополучатели от скидок на нефть из РФ

Лера Букина

Наибольшую выгоду от скидки на российскую нефть, возникшей на фоне западных санкций, извлекают не покупатели, а международные трейдеры, заявил заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев, передает РИА Новости.

Зачастую, как пояснил собеседник, именно они выступают связующим звеном между производителем и потребителем нефти.

«Существенная часть дисконта на российскую нефть (то есть скидки на нее к цене Brent) складывается именно из сверхприбыли трейдеров», — подчеркнул Белогорьев.

Он считает, что потолок стоимости не является ключевой проблемой нефтекомпаний России. Скорее, главной сложностью можно назвать «непомерно возросшие аппетиты перекупщиков нефти», а также «невероятные ставки фрахта», указал собеседник.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков счел вероятным подорожание нефти в связи с новыми условиями Евросоюза по стоимости российского топлива. Речь идет о введении потолка цен. По словам министра, уход с рынка некого объема нефти подталкивает замещать его другими источниками.

27 декабря в России был подписан указ об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть. Вступление документа в силу ожидается с 1 февраля 2023 года.

Экономика,Цена на нефть,Болат Акчулаков,ЕС,
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