Наибольшую выгоду от скидки на российскую нефть, возникшей на фоне западных санкций, извлекают не покупатели, а международные трейдеры, заявил заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев, передает РИА Новости.
Зачастую, как пояснил собеседник, именно они выступают связующим звеном между производителем и потребителем нефти.
«Существенная часть дисконта на российскую нефть (то есть скидки на нее к цене Brent) складывается именно из сверхприбыли трейдеров», — подчеркнул Белогорьев.
Он считает, что потолок стоимости не является ключевой проблемой нефтекомпаний России. Скорее, главной сложностью можно назвать «непомерно возросшие аппетиты перекупщиков нефти», а также «невероятные ставки фрахта», указал собеседник.
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков счел вероятным подорожание нефти в связи с новыми условиями Евросоюза по стоимости российского топлива. Речь идет о введении потолка цен. По словам министра, уход с рынка некого объема нефти подталкивает замещать его другими источниками.
27 декабря в России был подписан указ об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть. Вступление документа в силу ожидается с 1 февраля 2023 года.