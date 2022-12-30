Росстат пересмотрел рост ВВП России за 2021 год

«Пересмотр оценки ВВП "вверх" показывает, что восстановление экономики после пандемии было еще более уверенным, чем считалось ранее, — это свидетельство высокой адаптивности российской экономики к внешним вызовам, ее способности к быстрой "регенерации" и трансформации. Это качество в полной мере проявляется и сейчас, в условиях беспрецедентного санкционного давления», — отметили в пресс-службе Минэкономразвития.