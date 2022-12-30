Росстат пересмотрел рост ВВП России за 2021 год

Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2021 году с 4,7% до 5,6%. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные службы.
«Росстат представляет третью оценку ВВП за 2021 год и пятую за 2020 год. ВВП за 2021 год составил 135 триллионов 295 миллиардов рублей, индекс физического объема относительно 2020 года — 105,6%», — говорится в тексте.
Оценка данного показателя в 2020 году осталась прежней — 2,7%.
«Пересмотр оценки ВВП "вверх" показывает, что восстановление экономики после пандемии было еще более уверенным, чем считалось ранее, — это свидетельство высокой адаптивности российской экономики к внешним вызовам, ее способности к быстрой "регенерации" и трансформации. Это качество в полной мере проявляется и сейчас, в условиях беспрецедентного санкционного давления», — отметили в пресс-службе Минэкономразвития.
Корректировку показателей произвели на основе итогов федеральных статистических наблюдений и данных годовой бюджетной отчетности Федерального казначейства.