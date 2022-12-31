Решения ЦБ в 2022 году. Главное

После начала специальной операции на Украине западными странами было усилено санкционное давление на Россию, в том числе и в банковской сфере, что вынудило Центробанк РФ принимать непростые решения. Как именно действовал регулятор, разбирался «Рамблер».

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для демилитаризации и денацификации страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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В ответ на это западные страны начали вводить жесткие санкции, которые затронули различные отрасли российской экономики. В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены крупнейшие российские кредитные организации.

Кризисные меры

При этом после начала Россией спецоперации на Украине в ходе торгов на бирже стоимость американской валюты взлетела до 120 рублей, а европейской — до 127 рублей.

А падение индексов Мосбиржи и РТС стало максимальным за всю историю наблюдений. Они потеряли 40–45%. После чего Мосбиржа объявила о приостановке торгов.

В пресс-службе Центробанка России объяснили это решение тем, что открытие торгов может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, неоправданным потерям, напоминает РБК. https://quote.rbc.ru/news/article/622f5d4e9a79478786216c8c

Торги были возобновлены с 21 марта. А в апреле, выступая на заседании Госдумы, глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что утрачена возможность доступа к валютным резервам страны и это не дает «управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке», пишет ТАСС. https://tass.ru/ekonomika/14400407

Глава регулятора также подчеркнула, что именно поэтому для стабилизации ситуации были приняты меры валютного контроля - введено требование по обязательной продаже экспортерами валютной выручки.

Ключевая ставка

Также 28 февраля на фоне российской спецоперации на Украине и введения западных санкций Совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Регулятор объяснил этот шаг изменениями внешних условий для российской экономики. Вслед за ключевой ставкой резко выросли и ставки по вкладам.

Однако уже к июню Центробанк постепенно понизил ключевую ставку до 9,5, а затем она была снижена до 7,5% годовых.

В октябре глава Центробанка сообщила, что

нижняя точка спада валового внутреннего продукта (ВВП) России придется на середину следующего года. Она указала на улучшение прогноза по ВВП на этот год. По словам Набиуллиной, падение экономики будет составлять 3–3,5%. При этом 10 ноября глава Центробанка, комментируя прохождение российской экономикой дна, заявила, что не любит заниматься его поисками.

16 декабря Совет директоров Банка России решил оставить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в связи с тем, что наблюдаемые темпы повышения цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. https://cbr.ru/press/pr/?file=16122022_133000Key.htm

«Годовая инфляция существенно снизилась с весенних пиков. Этот показатель преимущественно отражает последствия резкого роста цен в феврале—апреле 2022 года», - говорится в релизе, опубликованном на сайте Центробанка.

Согласно ожиданиям регулятора, годовая инфляция составит 5 –7 % в 2023 году, и вернется к 4% в 2024 году. Затем она будет находиться примерно на уровне 4%, считает ЦБ.

Эльвира Набиуллина призвала трезво оценивать ситуацию в стране и быть готовыми к любым поворотам, в том числе к ее ухудшению, напоминает ТАСС. https://tass.ru/ekonomika/16329717

«Нам нyжно очень трезвo и с открытыми глазами cмотреть на ситуацию, это глaвное. И быть готовыми к любoму развитию ситуации. Да, cитуация может ухyдшиться, мы это пoнимаем. Но несмотря на ухyдшение ситуации, мы дoлжны, обязаны как cтрана осуществить cтруктурную перeстройку экономики. Зaдачи и финансового сектора, и дeнежно-кредитной политики нaправлены именно на этo», - подчеркнула она.

Пауза в расчистке банковского сектора

В этом году Центробанк также поставил на паузу расчистку банковского сектора, которая велась с момента прихода Эльвиры Набиуллиной на пост главы регулятора в июне 2013-го. Однако опрошенные РИА Новости эксперты уверены, что процесс возобновится уже в следующем году, по итогам которого без лицензий могут остаться до 30 кредитных организаций. https://ria.ru/20221221/banki-1840166475.html

В активную фазу расчистка банковского сектора вступила в 2014 году, когда количество отзывов лицензий подскочило почти втрое - с 32 до 86. При этом пик пришелся на следующие два года - тогда были вынуждены покинуть рынок почти 200 банков. Однако в этом году на фоне санкций, несмотря на значительные потрясения, принудительно рынок покинули лишь три кредитные организации.

«Одним из факторов, способствующих снижению темпа отзыв лицензий, является, вероятно, стремление регулятора избежать дестабилизации ситуации в банковском секторе в условиях возросших геополитических рисков», - пояснил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

При этом Банк России объявил о заключении договора с ПАО «Банк ВТБ», который предполагает продажу 100% акций ПАО «ФК Открытие». Сумма сделки составит 340 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте регулятора. http://cbr.ru/press/pr/?file=638073059794996365BANK_SECTOR.htm

«Стороны договорились, что право собственности на акции ПАО Банк «ФК Открытие» перейдет к Банку ВТБ (ПАО) не позднее 31 декабря 2022 года при условии исполнения обязательств Банком ВТБ (ПАО) по оплате в полном объеме», - сообщил регулятор.